Édition
Nouvelle parution
Georg Lukács, La Théorie du roman

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2025
  • EAN : 9782406180159
  • 153 pages
  • Prix : 10
  • Date de publication :
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)

Traduction de Pierre Rusch

Sous la direction de Christophe Reffait

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 820, 2025.

Cette nouvelle traduction, plus conforme à l’original, permet de redécouvrir La Théorie du roman. Lukács y articule une analyse philosophique des genres littéraires avec une philosophie de l’histoire d’inspiration hégélienne et une éthique de la modernité – méthode qui nourrira les travaux de l’École de Francfort.

