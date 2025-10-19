Call for Papers – Hispanical Journal

Issue 1, Volume 5 – Scheduled publication: January 2025

Hispanical journal, published by the Faculty of Foreign Languages at the University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, invites researchers to submit their contributions for its upcoming Issue 1, Volume 5.

This biannual, interdisciplinary, and international scientific journal is dedicated to studies on the Iberian and Ibero-American worlds. It publishes research on history and civilization, literature (poetry, novel, theater), art history, foreign language didactics, and linguistics.

Themes

Article proposals may address any topic related to the historical and contemporary realities of the Iberian and Ibero-American worlds, employing various methodological and disciplinary approaches.

Languages of publication

Spanish, French, English, Portuguese, Italian, Arabic, Turkish.

Submission guidelines

-Articles must be original, unpublished, and strictly conform to the official journal template, available on the Hispanical website. Compliance with the template is mandatory.

-The main text should be between 8,000 and 12,000 characters (including spaces).

-The abstract should be approximately 500 words and written in English and Spanish.

-Authors must provide five keywords in English and Spanish.

-All articles will undergo a double-blind peer review process.

Submission deadline

december 28, 2025

Submission procedure

Proposals should be submitted via the ASJP platform associated with the journal.

Número 1, Volumen 5 – Publicación prevista para enero de 2026

La revista Hispanical, editada por la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Orán 2 Mohamed Ben Ahmed, invita a los investigadores a enviar sus contribuciones para su próximo número 1, volumen 5.

Esta revista científica semestral, interdisciplinaria e internacional, está dedicada a los estudios sobre los mundos ibéricos e iberoamericanos. Publica trabajos relacionados con la historia y la civilización, la literatura (poesía, novela, teatro), la historia del arte, la didáctica de lenguas extranjeras y la lingüística.

Temáticas

Las propuestas de artículos pueden abordar cualquier tema relacionado con las realidades históricas y contemporáneas de los mundos ibéricos e iberoamericanos, utilizando diversas aproximaciones metodológicas y disciplinarias.

Idiomas de publicación

Español, francés, inglés, portugués, italiano, árabe, turco.

Modalidades de envío

-Los artículos deben ser originales, inéditos y ajustarse estrictamente al formato oficial de la revista, disponible en el sitio web de Hispanical. El cumplimiento del formato es obligatorio.

-El texto principal debe tener entre 8.000 y 12.000 caracteres (espacios incluidos).

-El resumen debe contener aproximadamente 500 palabras y estar redactado en inglés y español.

-Los autores deben proporcionar cinco palabras clave en inglés y español.

-Los artículos serán evaluados mediante un proceso de revisión por pares doble ciego.

Fecha límite de envío

28 de Diciembre de 2025

Procedimiento de envío

Las propuestas deben enviarse a través de la plataforma ASJP asociada a la revista.