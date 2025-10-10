Xavier Prévost et Luigi-Alberto Sanchi (dir.), Introduction à l'humanisme juridique. Auteurs, œuvres, idées, formes, destinées

Dans l’Europe de la Renaissance, les humanistes ont investi le domaine du droit, notamment les textes romains compilés sous Justinien, et les juristes ont intégré à leur savoir le renouveau encyclopédique des lettres. Ce mouvement convergent a donné lieu à un phénomène culturel multiforme, l’humanisme juridique, qui a transformé tant la science du droit moderne que la connaissance de l’Antiquité. Les noms de Lorenzo Valla, Guillaume Budé, André Alciat, Jacques Cujas, Jean Bodin ou encore Johannes Althusius illustrent l’apport de ce courant intellectuel ; d’autres, comme Pétrarque, Érasme, Thomas More, Luther, Calvin, Machiavel ou Montaigne, y sont pour partie associés. Les contributions ici présentes entendent offrir à un large public une synthèse méthodique pour s’initier aux rapports entre droit et humanisme à travers les figures et les œuvres de ce mouvement, en questionnant ses enjeux grâce à l’ensemble des savoirs et des formes d’expression mobilisés, ainsi que sa réception jusqu’à nos jours.

Sommaire :

X. Prévost et L.-A. Sanchi « Au lecteur »

Première partie, Figures de l’humanisme juridique (Coord. Gaëlle Demelemestre)

L.-A. Sanchi « Introduction »

D. Quaglioni « Aire italienne »

X. Godin « Aire française »

M. Schmoeckel et r. Cuttat « Aire germanique et genevoise »

I. Williams et a. Simpson « Aire britannique »

G. Demelemestre et l. Brunori « Aire ibérique »

Deuxième partie, Textes marquants de l’humanisme juridique (coord. Shingo Akimoto)

S. Akimoto « Introduction »

F. Waquet « Fondements intellectuels : éloges de l’humanisme et encyclopédisme humaniste »

X. Prévost « Pédagogie et enseignement universitaire »

A. Barbagli « Établissement philologique des sources du droit »

S. Akimoto « Systématisation du droit »

B. Robaglia « Institutions publiques »

Troisième partie, Savoirs de l’encyclopaedia et humanisme juridique (coord. Xavier Prévost)

X. Prévost « Introduction »

S. Geonget et c. Martens « Histoire et sources littéraires »

G. Demelemestre « Philosophie »

P. Astorri Et L. C. Nørgaard « Théologie »

M. Bragagnolo « Médecine »

G. Cifoletti « Sciences mathématiques »

Quatrième partie, Genres de l’humanisme juridique (coord. : Valérie Hayaert)

V. Hayaert « Introduction »

G. A. Nobile Mattei « Consultations et actes de la pratique »

V. Hayaert « Adages »

V. Hayaert « Emblèmes »

V. Hayaert « Lexiques juridiques »

Cinquième partie, Réceptions de l’humanisme juridique (coord. : Géraldine Cazals)

G. Cazals « Introduction »

R. R. Barceló « La réception au temps de l’humanisme »

R. Cuttat « La réception au temps du rationalisme et des Lumières »

G. Cazals « La réception à l’époque contemporaine »

Bibliographie

Index des noms