Configurations (II). Entropie, sens, mémoire (revue Concordia Discors vs. Discordia Concors)

Configurations (II). Entropie, sens, mémoire

Appel à contributions

Concordia Discors vs. Discordia Concors (International Journal for Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies), n° 26 / 2025

Alors que la spatialisation apparaît comme l’un des effets dominants de la reconnaissance, par la culture contemporaine, de sa propre matérialité – notamment à travers les configurations sur lesquelles se fondent les pratiques de création de sens : récits, cartographies, topologies, architectures, diagrammes –, l’un des principaux modes de manifestation de la temporalité est représenté par l’entropie croissante.

Les configurations qui servent à fonder le sens en vertu de leur stabilité ne sont pas insensibles aux effets du même principe qui régit la matérialité même qu’elles cherchent à aborder en premier lieu, car les « lignes » qui définissent leurs contours font preuve d’une plasticité comparable : constamment redessinées, affinées et redéfinies, elles deviennent finalement des frontières qui, en même temps, ouvrent des espaces en leur profondeur et invitent à l’intrusion.

Ce processus entraîne une transformation et une prolifération constantes de nouvelles configurations concurrentes, qui incorporent des vestiges de celles dont elles sont issues, soulignant ainsi la fragilité du sens qu’elles permettent.

Dans cette optique, toute tentative de donner du sens à, de représenter ou de communiquer l’expérience, le soi ou la réalité revient à négocier ces lignes de tension en perpétuel mouvement entre sens et entropie, enracinant ainsi la même fragilité dans son objet.

Pourtant, cela implique simultanément des opérations de mémoire, qui relèvent autant de la récupération que de la reconstruction et de l’oubli, car naviguer sur la carte du réel revient à le configurer et à le reconfigurer constamment.

Nous attendons des contributions en anglais, français, allemand, italien ou espagnol pour le 26ème numéro de la revue académique Concordia Discors vs. Discordia Concors: Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies (http://condisdiscon.blogspot.com/2021) explorant les processus de mémoire dans leur médiation du sens sur le fond d’entropie croissante.

Les résumés

- seront rédigés en anglais et ne dépasseront pas 150 mots

- seront accompagnés de 5 mots-clés et d’une bionote en anglais (avec le nom de l’auteur, son affiliation, les domaines de recherche et l’adresse électronique)

- mentionneront la section préférée (Littérature Comparée, Linguistique Contrastive, Stratégies Interculturelles, Stratégies de Traduction, Approches Interartistiques, Comptes-Rendus et Présentations).

Responsables du numéro 26 :

Olga Gancevici et Alexandru Diaconescu (Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie)

Contacts :

Olga Gancevici : olgagancevici@litere.usv.ro

Alexandru Diaconescu : alexandrudiaconescu@litere.usv.ro

Date de tombée (deadline) : 15 novembre 2025.

—



Configurations (II): Entropy, Meaning, Memory

Call for papers

Concordia Discors vs. Discordia Concors 26/2025

As spatialisation emerges as one of the dominant effects of contemporary culture’s acknowledgement of its own materiality, not least through the means of the configurations that sense-making practices are predicated on – narratives, cartographies, mappings, topologies, architectures, diagrams – one of the key modes of manifestation of temporality is represented by increasing entropy. The configurations that serve to ground meaning by virtue of their stability are not impervious to the effects of the same principle that governs the very materiality they seek to address in the first place, as the ‘lines’ that define their outlines exhibit equal plasticity, being constantly redrawn, refined, and redefined, ultimately becoming borders that open up spaces within their depths and invite trespassing, at the same time. This process results in constant morphing and proliferation of new, competing configurations that incorporate remnants of the ones they have grown out of, highlighting the fragility of the meaning they enable.

In this light, any attempt at making sense of, representing or communicating experience, the self or reality amounts to one of negotiating these ever shifting lines of tension between meaning and entropy, embedding the same fragility in its object. Yet, at the same time, it involves operations of memory that are as much of the order of retrieval as of that of reconstruction and of forgetting, given that navigating the map of the real amounts to constantly configuring and reconfiguring it.

We invite submissions in English, French, German, Italian or Spanish for the 24th issue of the peer-reviewed academic journal Concordia Discors vs. Discordia Concors: Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies (http://condisdiscon.blogspot.com) exploring memory processes in their mediation of meaning against the background of increasing entropy.

Contributions in extenso should be be sent no later than November 15th to the contacts listed below, along with

● an abstract in English (no longer than 150 words)

● a short bionote (in English)

● 5 keywords (in English)

● an indication of the section preferred (Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural Strategies, Translation Strategies, Cross-Artistic Approaches, Reviews and Presentations)

Contacts:

Olga Gancevici: olgagancevici@litere.usv.ro

Alexandru Diaconescu: alexandrudiaconescu@litere.usv.ro