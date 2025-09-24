Melchior de Polignac

L’Anti-Lucrèce. Physique et morale

Édition et traduction de Sara Patané

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XVIIIe siècle », n° 69, 2025.

Pour renouveler la réception de l’Anti-Lucretius de Melchior de Polignac (1661-1741), ce travail présente une traduction moderne des trois premiers chants, accompagnée d’une introduction éclairant les enjeux littéraires et philosophiques de ce poème qui imite Lucrèce dans l’espoir de le réfuter.

