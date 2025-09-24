Joseph Philibert Girault de Prangey

Correspondance et autres documents

Édition de Jacques-Remi Dahan et Claudio Santambrogio

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 66, série « Le dix-neuvième siècle, n° 26 », 2025.

La correspondance de Joseph Philibert Girault de Prangey, rassemblée grâce à des investigations dans les fonds européens, jette une lumière neuve sur ses voyages et révèle ses relations étroites avec d’illustres figures de son temps. Elle constitue un outil précieux pour toute recherche future.

