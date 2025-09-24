Joseph Philibert Girault de Prangey, Correspondance et autres documents
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Joseph Philibert Girault de Prangey
Correspondance et autres documents
Édition de Jacques-Remi Dahan et Claudio Santambrogio
Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 66, série « Le dix-neuvième siècle, n° 26 », 2025.
La correspondance de Joseph Philibert Girault de Prangey, rassemblée grâce à des investigations dans les fonds européens, jette une lumière neuve sur ses voyages et révèle ses relations étroites avec d’illustres figures de son temps. Elle constitue un outil précieux pour toute recherche future.
Existe également en version reliée - EAN 9782406188087 - au prix de 78 EUR.