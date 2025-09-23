Etienne Miqueu, Symbiose. Essai sur nos vies ensemble.

Comment des êtres différents se regroupent et s’assemblent, se contiennent les uns les autres, ne pouvant vivre qu’ensemble ? C’est à cette question que répond le révolutionnaire concept de symbiose. Des lichens auscultés par les botanistes du XIXᵉ siècle aux hybrides des théories contemporaines, du microcosme bactérien à la planète symbiotique, cet essai parcourt les univers étranges de la symbiose. Étienne Miqueu propose d’y voir des mondes possibles où nos vies associées échappent aux fantasmes de compétition et de pureté, et où faire place à plus que soi devient la garantie que l’on puisse dire : nous vivons ensemble.

