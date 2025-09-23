Rodolphe Olcèse, La Vie terrestre. Essai sur Elisée Reclus

Élisée Reclus pense notre présence à la terre au prisme des interdépendances qui la traversent et la soutiennent : les pierres fixent les paysages et déterminent notre milieu d’existence ; les végétaux aident à dire quelque chose de ce qu’il en est de vivre, ici et maintenant, au contact de ce milieu et des eaux qui l’irriguent ; les animaux enfin, par leur itinérance, montrent les déplacements qu’il faut opérer pour être en situation de vivre de ce milieu, mais aussi pour en découvrir des dimensions inédites et le transformer. Dans leur diversité, les multiples formes du vivant dirigent notre attention vers une exigence de libération qu’elles nous aident à accomplir, en nous faisant participer directement de la beauté d’un monde dont nous avons la charge.

Rodolphe Olcèse est maître de conférences en philosophie de l’art à l’université Jean Monnet Saint-Etienne (laboratoire ECLLA). Il est également co-directeur du département de recherche La parole de l’art au Collège des Bernardins à Paris.

Jean-Philippe Pierron, préfacier de cet ouvrage, est professeur de philosophie à Beaune, Lycée E.-J. Marey (en 2003). Agrégé et docteur en philosophie. Maître de conférences à la faculté de philosophie de l'Université Jean-Moulin Lyon 3 (en 2012).