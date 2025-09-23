Emmanuel Venet, Schizogrammes

Néologisme créé par l’auteur, « schizogramme » désigne un écrit sur la schizophrénie. Les schizogrammes évoquent ici une tranche de vie, là un destin, ailleurs la folie douce de l’institution psychiatrique. Autant d’occasions de s’émerveiller face aux trouvailles du délire, de s’émouvoir des détresses qu’organise la psychose, de pointer l’étonnante contagiosité de la folie.

Vignettes à lire comme des fictions vraies, ces évocations d’hurluberlus permettent aussi de contrecarrer la peur du fou. À la construction médiatique du « schizophrène dangereux » s’opposent ici des figures de malades vulnérables, saugrenus, poétiques.

Schizogrammes est suivi de Observations en trois lignes et Plaise au Tribunal, donnant ainsi à redécouvir l’univers savoureux de l’auteur de Marcher droit, tourner en rond.

