Emmanuel Venet, Retour chez les fous

En 1925, Albert Londres réunissait une série d’articles décrivant le quotidien des asiles psychiatriques.

Cent ans plus tard, le paysage a bien changé. Des progrès considérables ont été accomplis et ont permis à la psychiatrie de devenir une discipline authentiquement thérapeutique. Hélas, après une période faste allant des années cinquante à la fin du xxe siècle, la psychiatrie publique aujourd’hui désargentée et sursollicitée se replie sur une logique sécuritaire et une désolante vision biomédicale des troubles mentaux. Face à elle, les établissements privés prospèrent, mais la logique financière y concurrence la mission sanitaire d’une façon préoccupante.

Ce dispositif laisse à l’abandon de nombreux malades, pas assez solvables pour être soignés en clinique privée, pas assez dangereux pour relever de l’hôpital public.

Un tel scandale n’a pourtant rien d’inéluctable.

Pour lire un extrait de l'ouvrage...

Un compte-rendu du livre a été publié dans Le Nouvel Observateur par Jérôme Garcin