El Mouhoub Mouhoud, Le Prénom. Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne.

« Mon parcours est loin d’être exceptionnel. Il témoigne simplement que l’émigration et les réussites sociales individuelles des immigrés et de leurs descendants sont le produit d’une histoire sociale, familiale, et culturelle. L’immigré transporte avec lui des générations d’histoires dont il hérite, formées dans d’autres contextes, d’autres pays, d’autres cultures. »

Dépositaire d’un nom et d'un prénom qui s’inscrit dans l’histoire de la colonisation Française, El Mouhoub Mouhoud raconte son parcours, depuis un petit village de Kabylie vers la banlieue d’Alger ; puis son arrivée en France à l’âge de dix ans. Mêlant descriptions et analyses, il retrace ses découvertes, ses rencontres, ses aspirations parfois contradictoires, ses doutes et sa détermination qui l’ont conduit à diriger l’une des plus grandes universités françaises. Une réussite comme un hommage rendu à un père pour qui l’école et le savoir étaient la seule exigence.

Il dépeint en creux, non sans humour, la France de la deuxième moitié du XXe siècle – le comportement de ses élites, le racisme ; mais aussi la solidarité et l’engagement de la société. Au miroir des rêves, des destinées et des conditions de vie des immigrés, il éclaire le formidable rôle de l’école comme force d’émancipation.

Le récit d’une ascension sociale ? Celui d'une « réparation », plutôt.

El Mouhoub Mouhoud est économiste, spécialiste de la mondialisation, de l’innovation et des migrations internationales. En 2020, il devient Président de l’Université Paris Dauphine- PSL, puis prend la tête de l’Université Paris Sciences et Lettres-PSL, fin 2024.