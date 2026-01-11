Pierre-André Taguieff, L'anarchisme ou le fanatisme de la liberté

Considéré tour à tour comme un rêve émancipateur et comme une menace de chaos, l’anarchisme ne cesse de fasciner et de diviser. Dans cet essai brillant et érudit, Pierre-André Taguieff explore tous les visages de la pensée libertaire, de Proudhon à nos jours.

Il montre comment l’exigence intransigeante de liberté, véritable « fanatisme » au sens donné à ce terme par André Breton dans son premier Manifeste du surréalisme (1924), se heurte à des tensions internes: entre révolution et utopie, révolte individuelle et projet communautaire, non-violence et « propagande par le fait ». Mais le philosophe retrace aussi la généalogie d’un mot longtemps diabolisé et analyse les représentations dépréciatives qui collent à la peau des anarchistes.

Taguieff revisite ainsi toute l’histoire de ce courant protéiforme, des utopies libertaires du début du XIXe siècle aux néoanarchismes contemporains. Il éclaire ses liens complexes avec les avant-gardes artistiques, littéraires et intellectuelles. Sans éluder les zones d’ombre, il montre l’étonnante persistance d’un idéal et d’un imaginaire imperméables aux désillusions, qui n’ont cessé de jouer le rôle d’un « aiguillon » pour la pensée critique.

Face aux dérives autoritaires et sécuritaires, ce livre passionnant redonne tout son tranchant à l’exigence libertaire. Il propose une réflexion aussi profonde qu’actuelle sur le refus du conformisme et de la servitude, sur la soif inextinguible d’autonomie et d’émancipation. Le « fanatisme de la liberté » a encore beaucoup à nous apprendre.

—

