Antony Dabila, L'Echiquier stratégique. La Grammaire de la guerre à travers les âges.

Clausewitz l’affirmait : la guerre possède sa « propre grammaire ». Cet ouvrage montre qu’il existe bien un langage universel de l'action stratégique et tactique et propose une théorie d'ensemble capable de décrypter le raisonnement du stratège.

Tout chef de guerre, quelle que soit son époque, se pose en effet les mêmes questions : faut-il opter pour une campagne offensive ou défensive, privilégier l'attaque ou la défense, contourner les forces adverses ou les affronter directement ? Autant d’interrogations auxquelles répond la théorie de l’échiquier stratégique.

Mais la nature interactive et dynamique du conflit impose une adaptation permanente. Les moyens militaires engagés doivent constamment s’ajuster pour qu'ils servent au mieux les objectifs politiques de la guerre et permettent de vaincre l’ennemi. Une adaptation dont l’ouvrage permet de comprendre les ressorts.

Fondée sur le récit détaillé de plus d’une centaine d’exemples de batailles courant de l’Europe à l’Asie, de l’Afrique et l’Amérique, qui ont marqué le monde de la plus haute Antiquité jusqu'aux conflits présents, l’analyse, résolument comparative, révèle, comme jamais jusqu’alors, les schémas récurrents, les logiques décisionnelles et des principes qui transcendent l’épaisseur des temps.