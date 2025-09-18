François Reynaert, L'Histoire du monde passe par Paris. Vie et destin des exilés dans la capitale.
Au XIXᵉ siècle, pour fuir les cosaques qui écrasent leur pays, des Polonais font de Paris la capitale de l’exil. À la même époque, des intellectuels arabes viennent y chercher la recette de la modernité. Au XXᵉ siècle, voici les Russes qui fuient les bolcheviques ; des Noirs américains voulant oublier la ségrégation ; des Indochinois qui apprennent à défier la puissance coloniale ; des Allemands pourchassés par Hitler ; des Chiliens réfugiés. Tous, à Paris, ont rêvé d’une histoire nouvelle pour leur pays. Tous ont contribué à l’histoire de Paris.
On croisera dans ces pages bien des personnages célèbres : Chopin et Joséphine Baker, Hannah Arendt et James Baldwin, Hô Chi Minh et Pablo Neruda. On apprendra à en connaître beaucoup d’autres qui méritent de l’être. On découvrira, grâce à eux, la Ville Lumière sous un autre jour. Et on verra qu’il y suffit d’un trajet en métro pour refaire l’histoire du monde.