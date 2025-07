Lars Noren, Journal d'un écrivain 2019-2020

Dans ce dernier tome, Lars Norén poursuit son exploration intime du monde et de lui-même, à travers une écriture brute et poétique. Il y mêle théâtre, littérature, politique et vie quotidienne, dans une prose acérée et bouleversante.

Ce Journal, interrompu au milieu d'une phrase, s'arrête à la veille de son hospitalisation. Lars Norén meurt du Covid le 26 janvier 2021. Ce silence soudain, cette absence de conclusion, rendent ce texte encore plus bouleversant : Norén est arraché non seulement à son Journal, mais à la vie elle-même.

Norén cherche à toucher la vérité, à atteindre la parole au plus nu, au plus essentiel. Il partage avec nous le geste de création et les conditions dans lesquelles il surgit et se déploie, tout en se faisant l'écho du fracas du monde. Il convie aussi les visages de sa vie intime, vivants ou disparus.

La puissance de ce Journal tient aussi à la résonance des réflexions de Lars Norén en chacun de nous, illustrant à merveille « l’universel singulier » de Sartre.