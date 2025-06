Etel Adnan, Des villes et des femmes suivi de Paris mis à nu

« Rome est une ville que les femmes aiment. Cela se voit immédiatement dans les rues. Elles ont la démarche à la fois nonchalante et pressée, elles sont fières et pourtant indulgentes, elles sont sceptiques quant aux choses de l’amour et toutes données à leurs passions. Elles aiment la pierre sur laquelle elles appuient leur fausse faiblesse, et les monuments qui les entourent leur donnent de l’assurance. Elles savent que tout change et que rien ne passe. »



Avec Des villes et des femmes, Etel Adnan nous ouvre les portes d’un voyage méditatif. Barcelone, Beyrouth, Rome, parmi d’autres, se dévoilent au gré des chemins empruntés par des femmes.

Chaque étape de ces déambulations sensibles se mue en une exploration intérieure, dialogue entre l’urbain et la sensation, examen minutieux des vies alentour.Paris mis à nu, aussi recueilli ici, prolonge cette flânerie, mêlant réalité et fiction dans une écriture empreinte d’impressions.

L’œuvre d’Etel Adnan, toujours poétique et philosophique, est un témoignage vibrant de la présence de l’artiste au monde. Ses mots transcendent frontières et genres pour offrir une réflexion délicate sur l’humanité.

