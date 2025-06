La beauté dans l'œuvre d'Albert Cohen (Sorbonne nouvelle)

« Ma beauté, c’est-à-dire une certaine longueur de viande, un certain poids de viande, et des osselets de bouche au complet, trente-deux, vous pourrez contrôler tout à l’heure avec un petit miroir comme chez le dentiste, à toutes fins et garanties utiles, avant le départ ivre vers la mer. »

« Anathème à qui s’arrête pour regarder un bel arbre. »

On ne compte plus, dans l’œuvre d’Albert Cohen, les anathèmes lancés contre le culte païen de la beauté et c’est à grand renfort d’antithèses entre l’ordre éthique et l’ordre esthétique que le romancier semble fonder sa vision du monde.

Il convient certes de prendre ces oppositions au sérieux, d’en faire la généalogie, d’en examiner la teneur idéologique comme les ramifications imaginaires ; mais lire Cohen, c’est aussi repérer partout, de la construction des personnages au style du romancier, une obsession de la beauté (jusque dans la part qui est réservée à son envers : la laideur et la disgrâce).

Dans le prolongement de la journée d’étude sur le corps, organisée en juin 2023, la journée d'étude du 14 juin 2025 se propose d’explorer quelques-uns des enjeux de la question esthétique dans l’œuvre d’Albert Cohen.

