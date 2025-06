Flaubert, n° 33-1 | 2025 : "Le tempo de Flaubert" (dir. Pierre Fleury)

S’intéresser au tempo de Flaubert, c’est mettre résolument de côté la question très étudiée du rythme, pour donner sa place à un autre paramètre : celui de la vitesse. Si le rythme décrit l’organisation des éléments dans le temps, et leurs rapports de durée, le tempo, lui, décrit la vitesse desdits éléments. Un même fait (parler, par exemple), un même rythme (une longue suivie d’une brève, par exemple), peuvent être effectués plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, andante, andantino, presto, en accélérant ou en décélérant…

Sommaire

Pierre Fleury Le tempo de Flaubert, c’est quoi ? [Texte intégral]

Philippe Hamon Quelques remarques sur temps et vitesse [Texte intégral]

Vitesses représentées

Natasha Belfort Palmeira Donner forme aux temps modernes. Sur le tempo dans L’Éducation sentimentale [Texte intégral]

Le débit de la narration

Clara de Courson Raconter rallentando : ralentis narratifs et lecture empathique chez Flaubert [Texte intégral]

Pierre Fleury Genèse et tempo dans Salammbô [Texte intégral]

Le tempo des discours

Anne-Marie Paillet Le discours narrativisé, un accélérateur du tempo flaubertien ? [Texte intégral]

Carlotta Contrini Rhapsodie flaubertienne. Le tempo discursif dans Madame Bovary [Texte intégral]