Revue des Sciences Humaines, n° 358 : "L’Art de guérir. Introduction aux humanités médicales" (dir. Pamela Krause & Yvonne Saaybi)

L’apport des humanités au champ médical est essentiel, offrant une approche holistique et interdisciplinaire des soins et de la santé. Ce volume explore la dimension thérapeutique des arts et des humanités, mettant en lumière des pratiques telles que l’art-thérapie, la thérapie narrative et la médecine narrative, désormais intégrées dans de nombreux contextes cliniques.

Le volume rend aussi sensible l’apport critique de la philosophie à la nosologie, mettant en lumière ses enjeux épistémologiques, éthiques et culturels. Le volume met également en lumière le témoignage d’artistes, de philosophes et d’écrivains qui, en écrivant sur leur expérience de la maladie, offrent une réflexion profonde sur les pratiques de soin et les conceptions médicales de leur époque.

Ouvrage publié avec le soutien de l’Université Saint Joseph (Beyrouth) et de Middle East Medical Humanities

Sommaire

Pamela Krause et Yvonne Saaybi L’art de guérir : écritures, concepts et herméneutiques [Texte intégral]

Écritures et représentations

Anne-Gaelle Cuif « E poi la medicina mi riporse… » La suave pharmacologie de l’âme dans la pensée de Dante Alighieri [Texte intégral]

Yvonne Saaybi La construction de l’hystérie : entre discours médical et texte littéraire [Texte intégral]

Francesco Vignoli Rire et guérir au xixe siècle. Formes et fonctions de la parole médicale ironique en poésie [Texte intégral]

Stéphanie Hage Comment, par la poésie, peut être soignée la maladie d’un siècle : Nietzsche, Claudel, Saint-John Perse [Texte intégral]

Yves Schulze La syphilis à son crépuscule. Déplacements d’énergies érotico-morbides dans quelques destins romanesques, entre Europe et Amérique, à l’aube de la révolution antibiotique (Zweig, Mann, Miller, Nin, Serpa) [Texte intégral]

Despina Jderu « Je ressens cela comme une maladie ». Penser la guérison dans le récit de deuil[Texte intégral]

Michel Viegnes (Més-)aventures du cerveau : de Flowers for Algernon à Awakenings [Texte intégral]

Marie-France Mamzer et Maria de Jesus Cabral La fiction littéraire comme laboratoire éthique : nouvelles perspectives pédagogiques pour la formation médicale [Texte intégral]

Concepts et nosologies

Guillaume Dreidemie Soi-même comme le Cosmos. Une philosophie de la guérison dans l’Ancien Stoïcisme[Texte intégral]

Jonathan Daudey L’oubli comme remède à la vie ? La conception nietzschéenne de la mémoire et la question de l’émancipation [Texte intégral]

Valentin Husson Contre le climatoscepticisme : la science et l’art comme vérité du soin et soin de la vérité [Texte intégral]

Jerome C. Wakefield Le recours aux humanités psychiatriques : perspectives sur une nouvelle catégorie du DSM, le trouble de deuil prolongé [Texte intégral]

Maria de Jesus Cabral Temps, identité, soin : Paul Ricœur et la trans/formation narrative de la médecine[Texte intégral]

Pamela Krause Guérir le traumatisme, une tâche pour la phénoménologie [Texte intégral]

Samuel Lézé Oublier. Des mauvais souvenirs et de la banalité du mal [Texte intégral]

Peggy Cardon La guérison à l’épreuve du handicap physique d’origine traumatique [Texte intégral]

Mélanie Kaeser Le patient au cœur de son traitement : la transplantation autologue [Texte intégral]

Marco Dal Pozzolo La normativité rétrécie : perspectives canguilhemiennes sur la santé au travail [Texte intégral]

Éric FiatOù l’on apprend que la médecine a besoin des humanités autant qu’elle a besoin des sciences [Texte intégral]

Recension

Olivier OdaertAurélien d’Avout, L’Aube embrasée. Pilote de guerre de Saint-Exupéry, Le Bord de l’eau [Texte intégral]