French Studies in Southern Africa, n° n° 54.2 : "L’Afrique du Sud et le monde francophone : perspectives artistiques, littéraires et didactiques"

French Studies in Southern Africa n° 54.2

TABLE DES MATIÈRES / CONTENTS

Dossier « L’Afrique du Sud et le monde francophone : perspectives artistiques, littéraires et didactiques »

Mountapmbémé P. Njoya, Roger Fopa Kuete & Alexandra Stewart : Introduction : Regards, reflets et résidus de l’Afrique du Sud dans le monde francophone

Yaya Mountapmbémé P. Njoya : L’art de briser les chaînes ou les trames de la résistance sud-africaine dans l’imaginaire artistique et littéraire francophone

Alexandra J. Stewart : « Je est un autre » : altérité, nomadisme et devenir-cyborg dans Cyr@no de Bessora et Moxyland de Lauren Beukes

Steeve Robert Renombo : Dialogue des arts et refiguration de l’histoire sud-africaine dans Fragments d’un crépuscule blessé. Poèmes sur photos d’Afrique du Sud de Célestin Monga

Patrice Kabeya Mwepu : La « mort » de Chaka ou la naissance de l’« Aigle envoûtant » ? Une lecture comparée des poèmes de Léopold Sédar Senghor et de Julien Kilanga Musinde

Roger Fopa Kuete : Des culturèmes de l’Afrique du Sud dans Rouge impératrice de Léonora Miano

Ives S. Loukson : L’insertion de l’Afrique du Sud dans l’espace francophone de 53 cm de Bessora

Fiona Horne : Entre affect et instrumentalisation : postures et identités des enseignants sud-africains au prisme des catégories de locuteur natif/non natif et francophone

Laude Ngadi Maïssa : La nouvelle littérature africaine et la place de l’Afrique du Sud : lecture croisée des anthologies anglophones et francophones

Philip Mwilarhe Awezaye : Entretien avec Bernard De Meyer

Témoignages & Publications sélectives de Bernard De Meyer

À-côté

Markus Arnold : Cet « étrange pays » qui « fait partie de notre mémoire collective » : l’Afrique du Sud et quelques (autres) voix littéraires, critiques, artistiques francophones

Varias

Abdoulaye Imorou : Nos ancêtres les colons. Imaginer les ancestralités multiples avec le roman contemporain

Jean-Louis Cornille : Césaire cosmique, ailé : retour sur un Cahier fait d’amas

Fabiola Obame : Quand les figurants font avancer les fictions à dimension environnementale : lumière sur les personnages secondaires chez quelques écrivains du Sud (M. Agénor, N. Appanah, Bessora, S. Cheikh, N. Gordimer, K. Grenville, D. Mwankumi).

Version numérique : disponible sur https://journals.co.za/journal/french.

Version papier : contacter markus.arnold@uct.ac.za