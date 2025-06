Littératures Classiques, n° 116 : "Le corps du monarque en scène. Le théâtre de la monarchie dans l’Europe de la première modernité"

Sous la direction de Line COTTEGNIES et Anne TEULADE.

Cet ouvrage étudie la représentation du corps du monarque sur les scènes européennes au XVIIe siècle, quand la sacralisation attachée à la figure royale depuis le Moyen Âge est ébranlée par des crises politiques majeures. Kantorowicz a montré que la fiction juridique des Deux Corps du roi est une récupération fictionnelle de la transcendance, qui s’opère dans le corps du monarque par la fusion d’un corps naturel et d’un corps mystique. On voit ici comment le théâtre met en scène la crise du corps monarchique qui traverse l’imaginaire de la modernité.

S’actualisant dans des fictions concrètes et des représentations, la fiction juridique révèle sa théâtralité ; en retour, le théâtre interroge la représentation du roi ou de la reine. Comment le théâtre réfracte-t-il cette crise, entre sécularisation et sacralisation ? Sur scène, la sacralité du corps royal est en permanence retravaillée, déformée et questionnée par sa mise en jeu à travers le corps de l’acteur. Le théâtre permet la transfiguration du corps royal, mais aussi la révélation des tensions sous-jacentes, voire sa possible désagrégation.

Comment la transcendance, son absence ou sa déliquescence s’y donnent-elles à voir ?

Line COTTEGNIES est professeur de littérature anglaise de la première modernité à Sorbonne Université et s’intéresse tout particulièrement à la poésie et au théâtre.

Anne TEULADE est professeur de littérature générale et comparée à l’université Rennes 2, et s’intéresse au théâtre de la première modernité ainsi qu’aux liens entre fiction et histoire.