"Tout est faux !" - Journée d'études conclusive du Groupe international de recherches balzaciennes (Paris)

La journée d'études conclusive du Groupe international de recherches balzaciennes (GIRB) se tiendra le vendredi 20 juin 2025 à la Maison de Balzac (Paris 16e).

(en voici l'argumentaire : https://www.fabula.org/actualites/122872/tout-est-faux-balzac-journee-d-etudes-du-groupe-international-de-recherches-balzaciennes.html)

MATINÉE

09h30 : Ouverture de la Journée : Jacques-David Ebguy (Université Paris Cité) et Kathia Huynh (Université de Strasbourg)

1ère session – « Tromper, se tromper »

Modération : Bernard Gendrel (Université Paris-Est Créteil)

10h-10h30 : Anne-Marie Baron (Les Amis d’Honoré de Balzac), « Faux amants, fausses maîtresses, faux amis : l’imaginaire des personnages comme modèle réduit de la Fiction »

10h30-10h45 : questions et pause

10h45-11h15 : Yuwei Gong (Sorbonne Université) : « Faut-il dire vrai pour être crédible ? »

11h15-11h45 : Roger Navas Solé (Oxford University), « Le donquichottisme dans Balzac, ou comment réussir à se tromper soi-même »

11h45 : questions

12h15-14h30 : Déjeuner

APRÈS-MIDI

2e session – « All is false : le théâtre du faux »

Modération : José-Luis Diaz (Université Paris Cité)

14h30-15h : Dominique Massonnaud (Université de Haute Alsace) : « Le Théâtre de La Comédie humaine et les paradoxes de l'auteur »

15h-15h30 : Thomas W. Briggs (chercheur indépendant) : « All the world’s a stage, Les Comédiens sans le savoir et La Comédie humaine équivoque »

15h30-16h15 : questions et pause

3e session – « Fictions et filiations du faux : suites balzaciennes »

Modération : Agathe Novak-Lechevalier (Université Paris Nanterre)

16h15-16h45 : Benjamin Armand (Université Sorbonne Nouvelle) : « Tout est complot ! Manigances et faux-semblants dans les romans de Balzac et Aurélien Bellanger »

16h45-17h15 : Francesco Spandri (Université Roma Tre) : « Fausse monnaie et construction romanesque : de La Comédie humaine aux Faux-monnayeurs »

17h15 : discussion et clôture