Vilém Flusser, Arts, sciences, technologies. Défis à la recherche-création (éd. d'Yves Citton & Marc Lenot)

Cet essai est composé d'une quinzaine de textes inédits de Vilém Flusser, philosophe, écrivain, théoricien de la communication et critique d'art. Des textes qui permettent de reconsidérer la recherche-création depuis son amont historique (avant, au temps où l'on parlait d'Arts-Sciences), mais aussi depuis ses avals possibles (après, de point de vue d'autres conceptions et d'autres pratiques de recherche-création, décalées par rapport aux cadrages actuels et encore à inventer, peut-être au-delà même du terme de « recherche-création »).

Entre son arrivée en France au milieu des années 1970 et son décès prématuré en 1991, le philosophe Vilém Flusser a rédigé de nombreux textes tentant d'expliciter les enjeux de démarches croisant les arts, les sciences et l'émergence de nouvelles technologies. À partir d'une analyse décapante de ce qui constituait à ses yeux la « crise » des techno-sciences et des sociétés modernes, il a formulé de brillantes esquisses qui anticipent moins l'avènement que le dépassement de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la « recherche-création ». Boîtes noires, exil, créativité, objectivité, art sociologique, institutions pédagogiques : les quatorze textes réunis ici – publiés pour la première fois dans leur version originale française – offrent le feu d'artifice d'une écriture qui se jette constamment contre les limites du pensable, non tant pour les franchir que pour faire danser leurs entrechocs.



Vilém Flusser (1920-1991) est un philosophe, écrivain, théoricien de la communication et critique d'art d'origine tchécoslovaque. Figure singulière de la pensée des techniques, de la communication et des médias de la seconde moitié du XXe siècle, il est l'auteur de nombreux essais qui croisent les territoires de la philosophie du langage, de l'histoire culturelle, de la technologie, de la théorie de l'écriture, de l'archéologie des médias, de la théorie de la communication et des arts et une réflexion philosophique sur les images.

Né à Prague, exilé en 1940, en raison de ses origines juives, au Brésil, dont il fera sa terre d'accueil pendant 32 ans avant de s'établir en Provence en 1975, Flusser est un intellectuel atypique, éclectique et singulier, qui naviguera entre les mondes, écrivant aussi bien en portugais qu'en allemand, en anglais et en français, s'intéressant à la phénoménologie, à la photographie, au design, à l'histoire ou encore à la biologie. Avec sa disparition lors d'un accident de voiture à la frontière tchéco-allemande, il nous lègue un vaste ensemble de textes et de manuscrits. Si, dans le champ théorique allemand, Flusser représente aujourd'hui l'une des figures incontournables des media studies et que sa pensée est de plus en plus présente dans le monde anglophone, il est paradoxal qu'en France, où Flusser s'était pourtant installé à la fin de sa vie, on ne commence qu'à peine à découvrir sa pensée et l'ampleur de son projet de communicologie philosophique et d'anthropologie des techniques, où une place primordiale revient à l'image.