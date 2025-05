Marc-Antoine Gavray, Gaëlle Jeanmart, Comment devenir un philosophe grec. Exercices pratiques.

Être philosophe, est-ce parler ou agir ? Tenir de beaux discours ou apprendre à vivre ? Pour les Grecs, l’un ne va pas sans l’autre.

Stoïciens, épicuriens et sceptiques nous offrent des pistes pour comprendre et affronter nos problèmes quotidiens. Prenant au sérieux la fonction thérapeutique de la philosophie, et à rebours du développement personnel, Marc-Antoine Gavray et Gaëlle Jeanmart en déploient les préceptes dans des exercices tantôt graves, tantôt jubilatoires, et toujours empreints de sagesse.

Philosopher, c’est penser et confronter sa pensée à la vie. Car qui veut être heureux doit à la fois définir le bonheur et développer des techniques pour le cultiver.

Voici un manuel pratique de réactualisation des doctrines antiques ; à moins qu’il ne s’agisse, tout simplement, de philosophie.