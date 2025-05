Marie Chartron, Penser les violences sexuelles

Dans l'ombre, les violences sexuelles sont le quotidien de chacun.e de nous. Depuis 2017, #MeToo les met en lumière de manière inédite. Du monde du travail jusqu'au cœur des couples et des familles, en passant par l'Église, les témoignages, rendus publics sur les réseaux sociaux, par des commissions ou lors de procès retentissants, attestent encore et encore de l'ampleur des violences sexuelles dans tous les milieux et les demandes de justice se font toujours plus pressantes. Cependant les débats politiques et médiatiques occultent bien souvent les enjeux les plus profonds : ces violences ne sont pas des actes isolés, elles participent d'une structuration sociale plus large. Alors comment les concevoir ? Et comment lutter contre ?

Si la philosophie a été historiquement muette sur le sujet, les féministes élaborent des réponses théoriques et pratiques à ces questions depuis des décennies. Dans les années 1970, ces mouvements font émerger les violences sexuelles comme un problème politique : elles seraient le fondement même du genre – de ce qui fait " des hommes " et " des femmes ". Mais ce modèle théorique est-il suffisant pour saisir l'ensemble de ces violences ? Comment l'articuler avec les autres logiques à l'œuvre dans leur perpétuation, au premier rang desquelles l'âge ?

En relisant les rapports entre violences sexuelles et genre, cet ouvrage appréhende les premières en tant qu'injustices sociales structurelles et jette une lumière nouvelle sur la façon de les penser dans leur diversité. Il esquisse alors, depuis les pratiques féministes, les conditions d'une justice qui serait véritablement transformative – une justice qui sera féministe, ou ne sera pas.

Table des matières :

Prologue

Introduction. Faire des violences sexuelles un objet philosophique

Un impensé

Viols, violences sexuelles,

violences faites aux femmes, violences de genre

Partir des injustices

Partie I.

Comprendre les violences sexuelles : théorisations féministes

1. Partir des vécus des femmes pour comprendre le viol (1960‑1980)

Le moment 1960‑1970 aux États-Unis : l'émergence du viol comme objet politique

La fonction politique du viol : sexe ou violence ? biologique ou social ?

Luttes et théories dans le mouvement féministe français

Violences sexuelles et néocolonialisme

2. Du féminisme libéral au féminisme radical

Violences sexuelles et justice de genre : les apories du féminisme libéral

Catherine MacKinnon : le genre comme domination sexuelle

Le point de vue des femmes : une fonction épistémologique et une méthode

La sexualité au coeur du genre

Justice et transformation des rapports de pouvoir par le droit : redéfinir le viol

3. La nécessité d'une approche intersectionnelle

La masculinité comme cause de la violence sexuelle ?

Une réification des catégories de genre ?

Violences sexuelles et féminisme radical : des questions

Le féminisme radical peut-il être intersectionnel ?

Vers une approche féministe radicale et intersectionnelle des violences sexuelles

Partie II.

Violences sexuelles et genre : une approche empirique

4. Viol entre partenaires : l'hétérosexualité en question

Sexe des femmes et service sexuel

Le viol entre partenaires hétérosexuel.les

Les scripts sexuels des couples hétérosexuels

Le continuum des viols masculins hétérosexuels

Échanges économico-sexuels décidés et viols

Quelle compréhension, quels critères ?

5. Violences sexuelles intra et parafamiliales sur mineur.es : l'oeil du cyclone

Enfants/mineur.es

Violences sur les enfants : un dévoilement progressif

L'inceste réel

Les motivations des agresseurs : des logiques non genrées ?

Femmes incesteuses

Des violences subies aux violences perpétrées

La pédagogie de l'écrasement érotisé

Quelle approche féministe de l'inceste ?

Vers une approche intersectionnelle âge-genre des violences sexuelles ?

6. Le genre comme fonction des violences sexuelles

Les approches écosystémiques de la violence faite aux femmes

Le genre comme fonction dynamique des violences sexuelles

Quand le genre vient croiser la race et la classe

Le poids de l'hétéronormativité

Perspectives théoriques et portée pratique

Partie III.

Que faire face aux injustices que sont les violences sexuelles ? Fragments

7. (Re)vivre après les violences sexuelles : une éthique féministe de la reconstruction

Reprendre le contrôle du cours de sa vie ?

Une éthique politique et féministe

Partir de deux pratiques féministes

L'autodéfense : se rendre active

Un soi à défendre

La reconstruction du soi par la parole collective

Une éthique de la reconnaissance ?

Vers une éthique de la reconstruction et une politique de l'autonomie

8. Pour une justice transformative

Les violences sexuelles sont des injustices structurelles

Désarmer le masculin

En deçà du genre : pour une éthique de la contre-violence sexuelle

Le début d'une activation collective ?

Une tentative d'opérationnaliser la responsabilité politique ? L'Église de France

De la justice restaurative à la justice transformative

Dans quel cadre s'enracine la justice transformative ?

Justice, démocratie et intime

Épilogue. Imaginer un horizon sexuel démocratique

Remerciements.