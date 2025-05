Nicolas Postel, Richard Sobel, Karl Polanyi

Intellectuel juif de la Mitteleuropa de l’entre-deux-guerres contraint de fuir le nazisme, Karl Polanyi (1886-1964) est l’auteur d’une œuvre pluridisciplinaire qui replace l’économie dans son indépassable encastrement social et écologique. Il donne des clés pour comprendre ce qui a provoqué l’effondrement des sociétés européennes dans les années 1920-1930. Sa conviction est ferme : le fascisme est une conséquence du libéralisme économique et donc l’épilogue du bouleversement provoqué par un système capitaliste qui organise le monde selon une logique de marché autorégulateur. Si, après guerre, une « grande transformation » avait permis de réguler cette logique, l’avènement du néolibéralisme a relancé un mouvement de marchandisation et réactivé le risque d’effondrement.

Nicolas Postel et Richard Sobel se penchent sur la trajectoire et l’œuvre d’un économiste essentiel du XXe siècle. Ils montrent combien son interprétation des rapports entre économie et société et, plus précisément, entre marché et démocratie est novatrice, et combien elle résonne de nos jours avec acuité.

—

Nicolas Postel et Richard Sobel sont professeurs d’économie à l’université de Lille et chercheurs au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé, UMR 8019 CNRS). Ils ont dirigé le Dictionnaire critique de la RSE (Presses universitaires du Septentrion, 2013).

—

—

Sommaire

Introduction

Notice biographique

Chapitre premier – Définir l’économique et l’économie

I. Une définition institutionnaliste de l’économie

II. L’économie « encastrée » dans la société

III. Les quatre formes d’encastrement économique

Chapitre II – Capitalisme et désencastrement

I. La « fabrique du diable »

II. Les trois marchandises fictives : Terre, travail, monnaie

III. Mythe du marché autorégulateur et désencastrement

Chapitre III – Du marché au totalitarisme

I. La raison pratique menacée d’extinction

II. Le double mouvement

III. Le fascisme comme conséquence du libéralisme économique

Chapitre IV – Le fordisme d’après-guerre, une démarchandisation partielle ?

I. L’homme tente de restaurer son habitation

II. Le compromis fordiste, un compromis occidental industrialiste

III. Au fondement politique des sociétés salariales modernes

Chapitre V – Penser les crises actuelles avec Polanyi

I. Crise du fordisme et remarchandisation

II. La phase néolibérale (1980-2020)

III. De la RSE à la démocratie d’entreprise : une nouvelle forme de démarchandisation en germe ?

Chapitre VI – Penser la société postcroissance avec Polanyi

I. Système de marché autorégulateur et croissance économique

II. Rebâtir une politique du travail, de la nature et de la monnaie

III. Produire le commun et produire en commun

IV. Relégitimer les formes économiques non marchandes

V. Promouvoir une économie substantive

Conclusion

Bibliographie.