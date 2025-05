Ludwig Wittgenstein, Mythe et Langage. Remarques sur Le Rameau d'or

Au début des années 1930, Wittgenstein commente Le Rameau d’Or (1890) de Frazer, œuvre avec laquelle la culture occidentale mesurait enfin la richesse et la complexité du monde religieux de ceux qu’elle considère comme « primitifs ». Wittgenstein s’appuie sur ce texte pour réaliser une « anthropologie de l’anthropologue » : « Frazer est beaucoup plus sauvage que la plupart des sauvages. » Ces réflexions nous offrent une méditation sur la philosophie et les sciences occidentales qui se sont crues débarrassées de la mythologie dans notre langage. Cette édition rend justice à la radicalité du geste de Wittgenstein, en permettant à deux philosophes, Ghislain Casas et Benjamin Gizard, et un anthropologue, David Graeber, d’en raviver la puissance politique.