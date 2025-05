Anne-Iris Muñoz, Antoine Foucher, Autour de l’enjambement

Fruit d’une réflexion menée à la fois en Suisse et en France, le volume s’intéresse à une notion bien établie dans la métrique française depuis la Renaissance, l’enjambement, mais qui ne laisse pas de poser, dans les domaines grec et latin, un certain nombre de questions auxquelles les différentes contributions tentent de répondre en proposant des méthodes variées et une large diachronie. En s’appuyant d’abord sur la pratique des textes poétiques, les contributeurs du volume, tous spécialistes de métrique grecque ou latine (ou de domaines connexes), offrent néanmoins une approche théorique renouvelée de la notion d’enjambement.

Sommaire

Anne-Iris Muñoz et Antoine Foucher

Introduction

L’enjambement dans la poésie grecque archaïque et classique

Martin Steinrück

Isthmes

Martin Steinrück

Syntaxe et métrique dans la neuvième Néméenne

Anne-Iris Muñoz

Comment l’Ancienne Muse levait-elle la jambe, ou de l’εἶδος αἰσχύλειον

Martin Steinrück

Luusimeles : agrafe et côlon

L’enjambement à partir de l’époque hellénistique

Marco Borea

Un type d’enjambement chez Ménandre

Anne-Iris Muñoz

Contre la notion d’enjambement chez Homère : Denys d’Halicarnasse et la πολυείδεια

Sylvain Perrot

Quo Vadis, Nemesis ? ou le grand enjambement d’un hymne païen à un chant chrétien

Stanislas Kuttner-Homs

Agrafe et structure annulaire dans la poésie byzantine du XIIe siècle

L’enjambement dans la poésie latine

Antoine Foucher

L’enjambement dans le théâtre latin

Anne-Iris Muñoz

L’enjambement frileux d’Horace : l’exception des odes civiques en sapphiques

Antoine Foucher

Enjambement et césure trihémimère dans l’hexamètre virgilien

Résumés

Notes sur les auteurs