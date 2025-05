Éric Michaud, La ruse de Jacob

Comment produire sinon une humanité nouvelle, du moins un peuple neuf, distinct de tous les autres ? Pour former son propre troupeau, métaphore de son peuple à venir, le patriarche Jacob place des branches tachetées sous le regard des brebis en chaleur afin qu’elles donnent naissance à des petits tachetés. Telle est la ruse de Jacob, son art et sa technique d’éleveur, littéralement patriarcale.

Ce sont les mythes où la biologie croise l’art qui font la trame de cet ouvrage, tout entier ordonné à la croyance très ancienne en l’effet des images sur le fœtus. Des antiques chambres nuptiales aux modernes chambres photographiques, en passant par les rêves de contrôle eugénique des Spartiates, une littérature immense s’est accumulée au cours des siècles sur cet objet anthropologique singulier : la déviation par l’image du cours naturel de la génération. Et si le récit de la ruse de Jacob a traversé les siècles, c’est parce qu’il inaugure l’usage réfléchi de cette déviation.

L’hypothèse de ce livre est simple. En donnant aux images de l’art le pouvoir de féconder la femme ou de modeler son fœtus, ces mythes témoignent aussi d’une lutte millénaire où l’activité artistique concurrence la femme dans la reproduction de la vie. Car l’art, essentiellement pratiqué et pensé en Occident par des hommes, aura longtemps été l’instrument d’une dépossession symbolique de la femme de sa fonction reproductrice et de son rôle dans la transmission de la vie.

