Przemyslaw Szczur, Pologne sur Seine. Le roman historique transnational polono-français de l'époque romantique

L’objet de ce livre est un phénomène jusqu’à présent négligé par l’histoire littéraire, celui du roman historique transnational polono-français de l’époque romantique. Ce dernier regroupe des textes consacrés à l’histoire de la Pologne, écrits en français par des autrices et auteurs polonais, et publiés en France ou en Pologne, principalement dans les années 1820 et 1830. Les œuvres en question constituent un exemple intéressant de médiation interculturelle et interlinguistique, s’inscrivant dans un contexte plus large, marqué par le goût romantique du dépaysement spatio-temporel. Elles sont ici présentées comme un chapitre oublié de l’histoire des francophonies littéraires, et envisagées dans une perspective à la fois contextuelle et poétologique, en tant qu’avatar transnational du roman historique romantique, situé entre les champs littéraires français et polonais.