Jennifer Lesieur, Les amants nomades. Fanny et Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson : derrière ce nom synonyme de littérature d’aventure se cache une vie encore plus romanesque que ses livres. Car il avait à ses côtés une épouse hors norme : la volcanique Fanny.

Cette Américaine de dix ans son aînée, déjà mariée et mère de famille, avait été pionnière dans le Far West avant de s’enfuir en Europe. Dès leur rencontre en France, elle, le garçon manqué d’Indianapolis, et lui, le bourgeois indiscipliné d’Édimbourg, allaient renverser toutes les conventions de leur époque.

C’est pour elle que Stevenson s’est lancé dans son voyage avec un âne dans les Cévennes, avant de risquer sa vie pour la rejoindre en Californie. La santé fragile de Stevenson conduira le couple à vivre en nomades jusqu’à s’établir aux Samoa, dans le Pacifique, où l’écrivain mourra à 44 ans.

Cette existence sur le fil, portée par un amour tumultueux mais absolu, est l’essence même de l’œuvre de Stevenson, dont la meilleure partie s’est écrite avec Fanny. Sans elle, il n’y aurait jamais eu de Dr Jekyll et Mr Hyde, encore moins d’Île au trésor.

Roman d’amour, histoire vraie d’une passion folle pour l’aventure et la littérature : une invitation au voyage aux côtés d’un couple intensément moderne.

