Jehan de Brie, Traité de l'art de bergerie

Texte traduit du moyen français, présenté et annoté par Jean-François Kosta-Théfaine.

Ce Traité de l’art de bergerie, intitulé en moyen français Le Vray regime et gouvernement des bergers et bergeres, aurait été composé à l’intention du roi Charles V, en 1379, par Jehan de Brie, berger de son état, avec la probable collaboration d’un lettré qui l’aurait aidé dans sa tâche.

Ce texte, composé de vingt-cinq chapitres, renferme de précieuses informations portant aussi bien sur le métier de berger, son statut, sa tenue vestimentaire, que sur les maladies des ovins et les remèdes pour les soigner. Il n’omet pas, non plus, d’expliquer la manière de châtrer ces animaux tout comme la façon d’élever le chien du berger. Il dévoile, enfin, la façon de prévoir le temps grâce aux animaux ou bien de savoir quels sont les bons et les mauvais vents.

De première main, rédigé par l’archétype de l’honnête homme, fier de son art et, vraisemblablement, renommé au point d’être appelé par le roi de France à en édicter les principes, ce traité pastoral presque poétique prouve, à sa façon, toute l’actualité des savoirs oubliés !

Tables des matières :

Introduction

Présentation

Note sur la traduction

TRAITÉ DE L’ART DE BERGERIE

Prologue

Autre prologue

1. La vie de Jehan de Brie

2. L’utilité de ce traité

3. L’honorabilité du berger.

4. Les règles générales

5. La manière de connaître le temps grâce aux oiseaux, ainsi que de prévoir le beau temps ou la pluie

6. La manière de connaître le temps grâce aux bêtes

7. L’importance des vents, et ceux qui sont ou ne sont pas utiles

8. La vie du berger, ainsi que les choses concernant son travail....

9. La garde des moutons durant toutes les saisons de l’année. Le mois de janvier

10. Le mois de février

11. Le mois de mars

12. le mois d’avril

13. Le mois de mai

14. Le mois de juin

15. Le mois de juillet

16. Le mois d’août

17. Le mois de septembre

18. Le mois d’octobr

19. Le mois de novembre

20. Le mois de décembre

21. Les maladies contractées par les brebis, les agneaux et autres bêtes à laine

22. Les remèdes

23. La saignée

24. La manière de châtrer et de fertiliser les agneaux

25. Le chien du berger

Notes

Index des noms propres