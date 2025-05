Bruno Maurer, Grammaire française de l'intersubjectivité

« Pourquoi du langage articulé plutôt que rien ? » : ce livre de linguistique générale s’ouvre sur cette interrogation. « Quel modèle d’enseignement/apprentissage pour une grammaire de l’intersubjectivité ? » : c’est la question didactique traitée dans le dernier chapitre.

Entre les deux, le lecteur découvre, en partant des possibles origines du langage, une inédite théorie anthropologique du langage. Psychanalyse, socioconstructivisme, narratologie, philosophie du langage ordinaire et pragmatique sont invoqués pour poser, au cœur de l’activité langagière, la relation d’intersubjectivité.

De là découle une vision originale du langage, composé d’opérations à la fois cognitives et langagières. Chacune constitue une entrée pour une grammaire systématique du français écrite du point de vue de l’intersubjectivité.

Un parcours inédit qui offre de nouveaux regards sur la langue en faisant dialoguer linguistes (Bally, Bakhtine, Guillaume, Tesnière, Benveniste, Coseriu, Pottier, Culioli, Lafont, Ducrot et Todorov, Kerbrat-Orecchioni, Neveu, Bres, etc.), grammairiens (de Wilmet à Abeillé en passant par Arrivé et bien d’autres) et didacticiens de la langue (Charaudeau, Coïaniz, Maurer).

Bruno Maurer est Professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, membre du laboratoire EA739 Dipralang (Montpellier 3). Ses nombreuses publications en sociolinguistique et en didactique du FLE s’appuient sur une théorie du langage qui est ici explicitée.

