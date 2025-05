Silvia Boraso, Haïti : terre et regards. Une analyse écopoétique du paysage chez les premiers romanciers (1859-1923).

La prolificité des premiers romanciers haïtiens, qui entre 1859 et 1923 ont publié plus d’une vingtaine de textes, prouverait à elle seule la richesse d’un corpus longtemps négligé. À travers une approche écopoétique, cet ouvrage s’efforce de considérer ces œuvres sous une perspective inédite, invitant le lecteur à redécouvrir ce patrimoine littéraire riche et singulier. Le livre montre, d’un côté, comment la représentation du paysage proposée à l’intérieur de cette première production romanesque adhère au processus de resémantisation de l’imaginaire de la terre haïtienne qui tend à inverser la signification généralement attribuée au paysage caribéen en Occident. De l’autre, il met en lumière le discours précurseur que la première génération d’auteurs haïtiens a véritablement inauguré quant aux dégradations environnementales engendrées par le colonialisme.

Docteure ès lettres diplômée de l’université « Ca’Foscari » de Venise et de l’université Paris-Est Créteil, Silvia Boraso travaille sur les littératures francophones, notamment de l’espace atlantique. En 2021, sa thèse sur la représentation du paysage dans le roman haïtien du XIXe siècle a remporté le prix Vinci décerné par l’Université Franco-Italienne. Le projet de bourse postdoctorale Marie Skłodowska-Curie qu’elle a déposé en 2023 a obtenu le Sceau d’Excellence remis par la Commission Européenne. Actuellement, elle est post-doctorante à l’université de Gênes, où elle fait des recherches sur l’écriture religieuse féminine à l’époque de la Contre-Réforme.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...