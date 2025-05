Julie Delfour, Le Rat. Frère des lisières

Il mesure dix-huit à vingt centimètres sans la queue dont la longueur est sensiblement égale à celle du corps. Ce rongeur prolifique est doté d’une intelligence aiguë et d’une détermination singulière à résister, à survivre, à s’infiltrer. À la campagne, en ville, au-dessus de nos têtes, sous nos pieds… il est partout. Et quoi que nous fassions pour l’éliminer, il revient toujours. Ainsi, le rat est devenu notre meilleur ennemi. Notre frère de l’ombre. Notre bête noire.

près s’être immiscé dans nos sous-sols et avoir pris possession de nos maisons, le voilà qui investit notre maison intérieure : la psyché. Ce double agaçant et rebelle, qui nous fascine autant qu’il nous effraie, nous invite à explorer le dédale de notre inconscient et à renouer avec cette part animale que nous préférons étouffer.

Et si nous mettions nos angoisses en veille pour aller à la rencontre du rat-Minotaure ? À défaut de nous perdre tout à fait, nous finirions peut-être… par nous trouver.

Julie Delfour est écrivain, géographe et artiste animalier. Elle associe les dimensions littéraire, scientifique et plastique pour mieux explorer les formes de parenté entre l’homme et l’animal. Croiser les disciplines est pour elle un moyen d’illustrer ce qu’elle cherche à saisir : l’âme et le mouvement animal. De formation pluridisciplinaire (docteur ès Lettres, docteur en Géographie), elle est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et d’une œuvre artistique combinant dessin, peinture, sculpture et photographie.

Sommaire

Prolégomènes

Introduction

Le frère noir

De l’autre côté du mur



Partie I

Terrasser le Minotaure

Le rat, frère noir de l’homme



Frère de chair

La lignée des Rattus

Rat-diographie

Rat-titudes

Frère imaginaire

Lexirat

Inquiétants pouvoirs

Dieu et Diable

Frère de sang

L’art de la dératisation

Supplices expérimentaux

Le génie de la résistance



Partie II

Apprivoiser le Minotaure

Le rat, négatif de l’homme



Souterrains séjours

Infectes tanières

Un trou entre deux mondes

Un pas dans l’obscurité

Les chambres vertigineuses

Première chambre : l’invasion

Deuxième chambre : la morsure

Troisième chambre : le bal des vampires

Quatrième chambre : le sexe et l’effroi

Cinquième chambre : le jardin des supplices...

Sixième chambre : le meurtre de lalangue

Et au bout, la lumière

Apprivoiser son rat

Humour-rat et envolées parodiques

Ne plus s’amputer de ses rats

Conclusion



Bibliographie.