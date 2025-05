Cécile Couteaux, Humanités et enseignements. Histoire et enjeux actuels pour la didactique du français

Depuis la fin des années 2000, la notion d’humanités connait un retour spectaculaire dans les questions touchant à l’enseignement, mais dans des acceptions nombreuses et fluctuantes d’un texte officiel à l’autre et d’un niveau institutionnel et éducatif à l’autre. Ce flou conceptuel traduit des tensions entre diverses conceptions de l’enseignement et diverses hiérarchisations de ses finalités, que l’on peut essayer d’articuler par un travail de redéfinition diachronique et synchronique, à l’aune des problématiques disciplinaires.

Dans une perspective diachronique, cet ouvrage propose une synthèse de l’évolution des humanités et de l’humanisme en lien avec les conceptions de la lecture et de la place des savoirs lettrés dans la société, et avec les formes de l’enseignement en France, de la Renaissance au XXe siècle. Par la suite et du point de vue de l’enseignement du français, on s’interroge sur les significations et les enjeux de l’inscription de cette notion dans les textes officiels et l’organisation de l’enseignement secondaire depuis le socle commun de 2006, et dans les enseignements universitaires aujourd’hui. Plus spécifiquement sont questionnées également les implications épistémologiques de l’apparition de la notion d’humanités numériques à la même période. Ces analyses conduisent enfin à proposer une forme de conceptualisation d’humanités actualisées par la didactique de la lecture des textes littéraires, qui visent à l’enseignement-apprentissage de l’interprétation actualisante et de leur évaluation au plan des valeurs.

Cécile Couteaux est agrégée de lettres classiques et docteure en langue et littérature françaises. Elle est enseignante dans le secondaire (au collège puis au lycée), formatrice en formation initiale et chercheuse associée au laboratoire LLA-CRÉATIS de l’université Toulouse-Jean Jaurès.

