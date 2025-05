Seynabou Thiam-Pereira, Les loyalistes noirs et la guerre d'indépendance des États-Unis. Étude comparée d'une communauté réfugiée au Canada, 1775-1815 (préf. Bertrand Van Ruymbeke)

À la fin de la guerre d’Indépendance américaine en 1783, quelque 60 000 Loyalistes fidèles à la couronne britannique fuient les États-Unis. Environ 12 % d’entre eux sont des hommes et des femmes de couleur, nés libres, affranchis, anciens engagés ou des esclaves fugitifs qui ont obtenu leur liberté par les Britanniques et la promesse de terres au Canada. Cette thèse porte sur leur participation à la guerre, sur le rôle qu’ils ont joué au service du gouvernement britannique et sur les conditions de leur évacuation du territoire états-unien. Plus de la moitié des Loyalistes, dont environ 3 500 Loyalistes noirs, se réfugient dans les trois Provinces Maritimes du Canada, composées aujourd’hui de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. Les réfugiés noirs ont constitué la première vague migratoire conséquente de Noirs libres en Amérique du Nord britannique, qui a évolué en une nouvelle société multi-ethnique et multi-culturelle. Ce mouvement diasporique, à l’âge des révolutions noires dans l’espace atlantique, s’est traduit par la suite en une marginalisation d’ordre social et politique au Canada.

Docteure en études nord-américaines et membre associée de l’équipe de recherche TransCrit, Seynabou Thiam-Pereira a publié plusieurs articles et recensions d’ouvrages sur les Noirs américains au XVIIIe siècle et sur l’histoire atlantique. Elle a enseigné l’anglais, la civilisation britannique et la civilisation américaine, en tant que vacataire, à l’universités Paris 8 Vincennes – Saint-Denis et à Paris Sorbonne.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745363268. 55 EUR.