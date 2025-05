Revue d'Histoire du Théâtre, n° 300 : "Voix d'or et petites mains", une histoire déconstruite du travail des femmes au théâtre" (dir. Florence Filippi & Florence Naugrette)

Coordination Florence Filippi & Florence Naugrette

Préface : Entretien avec Elsa Lepoivre, comédienne, sociétaire de la Comédie-Française et Valérie Merlin, habilleuse à la Comédie-Française

"Voix d'or et petites mains", une histoire déconstruite du travail des femmes au théâtre se décline en deux volets : un volume de la Revue d’histoire du théâtre et un podcast constitué d'entretiens avec des régisseuses, créatrices son, créatrices lumière… à écouter en septembre 2025.

Présentation



Longtemps rapportée par des hommes, souvent mal référencée et fréquemment minimisée, l’histoire des femmes de théâtre demeure lacunaire. Et, pour commencer, est-il pertinent de la réduire au clivage entre des divas, autorisées à toutes les audaces, et une armée de « petites mains », reléguées à des fonctions subalternes et genrées ? Tandis que nombre de femmes accèdent aujourd’hui à des postes de direction artistique, technique ou administrative, et que la recherche s’attache davantage à mettre en lumière la contribution des créatrices à l’histoire des arts de la scène, comment déceler et comprendre les mécanismes d’invisibilisation et d’oubli de l’activité déjà ancienne des femmes dans la création théâtrale ? Quels partis-pris d’écriture et d’élaboration de l’histoire ont contribué à infléchir, et parfois même effacer, la mémoire des nombreuses directrices et administratrices de théâtre des siècles passés, et la contribution des femmes à la constitution du répertoire, l’émergence de la mise en scène, et les innovations techniques et scénographiques ? Par quels biais les stéréotypes genrés ont-ils façonné une hiérarchie symbolique entre ces métiers, renforçant la marginalisation de certaines fonctions ?

Prenant acte de ces questions, ce numéro invite à explorer les mécanismes de transformation et d’inflexion des discours et des représentations dédiés aux femmes de théâtre. Il examine comment la canonisation de certaines artistes – souvent réduites à des anecdotes sensationnalistes – a servi à établir des normes clivantes, pour mieux effacer et réduire le travail des femmes de la coulisse. Depuis les premières tentatives, érudites ou populaires, d’écriture de l’histoire du théâtre, les moments de bascule idéologique et épistémologique ne sont pas systématiquement porteurs de progrès dans l’histoire des spectacles, et participent parfois de formes de régression, altérant le regard porté sur les femmes de théâtre, leur place et la vision qu’on en donne.

Sommaire

« On grandit ensemble dans tous les sens : le travail, l’intimité… C’est une drôle de complicité »

Conversation Elsa Lepoivre, Valérie Merlin, actrice et habilleuse à la Comédie-Française

Introduction, par Florence Filippi : Changer les récits

I. Femmes au travail dans l’histoire des spectacles

Valentina Ponzetto

Directrice de théâtre. Un métier interdit (1824-1864)

Violaine Vielmas

Petites mains, chevilles ouvrières et grand public. Quelle place pour les personnels administratifs dans l’histoire du théâtre ? L’exemple de Sonia Debeauvais au TNP

Paroles de Secrétaire générale. « Administrer un théâtre », entretien avec Anne Rubinstein, secrétaire générale du théâtre du Châtelet

Marianne Bouchardon

Ces femmes de l’ombre aux doigts d’or. Le discours sur les métiers du costume (XIXe-XXIe siècles)

Paroles de créatrice de costumes. « En découdre avec les travailleuses de l’ombre », entretien avec Camille Assaf

Eva Le Saux

« Des jolies femmes qui aiment à se montrer en riche costume ». La figurante, un type littéraire l’épreuve de la réalité théâtrale

Camille Paillet

Du travail ordinaire à la carrière d’exception. Le métier d’artiste féminine de music-hall dans l’entre-deux-siècles parisien

2. Mémoires, discours et récits : déconstruire les stéréotypes genrés dans l’histoire des spectacles

Suzanne Rochefort

Des mémoires incertaines. La postérité de cinq actrices de la Comédie-Française (XVIIIe-XXe siècle)

Emmanuelle Mortgat-Longuet

Fatalement inaptes. Les femmes dramaturges du XVIIe siècle dans l’Histoire du théâtre français des frères Parfaict

Lorraine Wiss

Une histoire parallèle des spectacles créés par les femmes. Les critiques théâtrales et les rubriques “spectacles” dans les revues féministes des années 1970 comme témoin du travail théâtral des femmes

Paroles d’assistante à la mise en scène. « Il n’y a rien que j’aime plus que d’être en répétition ». Entretien avec Hélène Thil

Émilie Gauthier

La « perle » ou « la cruelle » ? Mlle Mars portraiturée par les hommes

Romain Jobez

Raconter sa vie comme un théâtre. Les mémoires de la comédiennes Karoline Schulze (1742-1815)

Agathe Giraud et Esther Demoulin

Les enragées d’amour. Raconter la vie des actrices en couple (1830-1960)

Apolline Ponthieux

Retrouver la sociétaire derrière le « monstre sacré ». Vérité historique et construction littéraire autour de la démission de Sarah Bernhardt