Dominique Arot, L'univers sonore de François Mauriac. La musique, la nature et les hommes

Écrivain majeur du xxe siècle engagé dans les débats intellectuels, politiques et religieux de son époque, François Mauriac doit sa réputation, en grande partie, à son œuvre de romancier et à ses très nombreux articles de presse.

Mais à travers cette très abondante production, de manière plus surprenante, s'esquisse aussi le profil d'un écrivain constamment à l'écoute de la musique, de la nature qui l'environne et des diverses modalités de la voix.

En effet, Mauriac, tout en se revendiquant volontiers comme un «illettré de la musique », n'a cessé de traduire par l'écrit ses sensations d'auditeur. Du Don Giovanni de Mozart à une chanson de Juliette Gréco, du chant des oiseaux de la campagne aquitaine à la voix de ses proches et de ses contemporains, il a édifié au fil de tous ses écrits une véritable «symphonie singulière». Dans une approche rarement tentée, ce livre s'efforce donc de mettre en évidence l'univers sonore d'un des écrivains majeurs du xxe siècle.

Dominique Arot, docteur ès lettres, doyen honoraire de l'inspection générale des bibliothèques, membre de la Société internationale des études mauriaciennes, a publié de nombreux ouvrages et articles sur les bibliothèques, le livre, la musique, et la littérature française du xxe siècle, en particulier sur François Mauriac et André Gide.

En couverture : François Mauriac dans les vignes de Malagar par Jeanne-François Mauriac, 1967. Copyright : Centre François Mauriac de Malagar - malagar.fr

