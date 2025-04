Ibn Tufayl, Vivant fils d'Éveillé ou Les secrets de la sagesse orientale

Édition et traduction de Jean-Baptiste Brenet

C’est l’histoire d’un homme qui grandit seul sur une île déserte. Il s’appelle Hayy ibn Yaqzan, c’est-à-dire Vivant fils d’Éveillé. Il n’a pas de parents, pas de congénères, pas de livres, pas même de mots – il est sans langage, sinon celui des bêtes –, il n’a pas de religion, ne connaît pas de lois. Élevé par une gazelle au milieu des autres animaux, doté d’un naturel exceptionnel, il découvre progressivement ce qu’est le monde et parvient à la contemplation de Dieu. Mais alors que tout semble parfait, un autre homme débarque sur l’île.

Conte initiatique nourri de philosophie et de spiritualité soufie, chef-d’œuvre de la pensée arabe du XIIᵉ siècle devenu un best-seller dans l’Europe des Lumières, Vivant fils d’Éveillé est ici proposé dans une traduction inédite et accompagné d’un appareil critique d’une richesse exceptionnelle.

Feuilleter le livre…