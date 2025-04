David Bélanger, Quasi anthropologique. Un conflit en littérature québécoise?

Quasi anthropologique : c’est ainsi que le critique québécois André Belleau qualifie le conflit entre la nature et la culture qui imprègne la société québécoise. Celui-ci s’exprimerait autant dans la littérature que dans les discours et le langage qui s’y donnent à lire. Déchirée entre un passé français et un devenir populaire attaché au continent américain, la société québécoise entretiendrait un rapport singulier au savoir et à la culture, ce qu’analyse finement l’auteur du présent ouvrage. De la Nouvelle-France jusqu’à l’aube de la Révolution tranquille, du Baron de Lahontan à Alain Grandbois, en passant par Philippe Aubert de Gaspé, il met ainsi en lumière les possibles et les limites de cette dualité.

