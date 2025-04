Paul Botley, Floris Verhaart, The Correspondence of Dominicus Baudius (éd. Paul Botley)

Édition de Paul Botley.

Il s’agit de la première édition critique de la correspondance de Dominicus Baudius (1561-1613), poète, rhétoricien et historien d’Europe du Nord. Quatre cent soixante-trois lettres – dont une grande partie fait l’objet d’une première publication – sont rassemblées ici. Ce recueil de lettres, parmi les plus diffusés du XVIIe siècle, a été imprimé quatorze fois, entre 1615 et 1662 ; la franchise qui l’imprègne lui valut cependant une lourde censure. La présente édition rétablit d’importants passages manquants et transpose les nombreux suppléments conjecturaux éditoriaux du XVIIe siècle dans l’apparat critique, où ils peuvent être étudiés en tant que phénomènes à part entière. Les trois quarts des censures apparues en 1615 sont abolies dans la présente édition, et une grande partie de celles qui subsistent sont ici provisoirement résolues.

Sommaire

The Correspondence of Dominicus Baudius Volume 1 Letters 1581-1606 Volume 2 Letters 1607-1613 Appendix 1: An Undated Letter Appendix 2: Baudius’ Correspondents Index