Jocelyne Sauvard, Antoinette Fouque. L'irréductible de la libération des femmes

« Penser en femme d’action, agir en femme de pensée », tel est le credo d’Antoinette Fouque, psychanalyste, philosophe, éditrice, cofondatrice du Mouvement de libération des femmes. On sait qu’elle a enrichi les sciences humaines, politiques, et le monde des Lettres de ses avancées théoriques sur la cause des femmes et la différence des sexes. Mais qui était-elle vraiment, cette audacieuse qui a osé infléchir le cours de l’Histoire pour inscrire chaque jour l’indépendance dans la destinée des femmes ? Mystérieuse Antoinette !

La suivre à travers les méandres de sa trajectoire c’est découvrir la combattante qui agit en femme de cœur, avec ses forces et ses fragilités, ses passions, ses contradictions. Une femme d‘honneur qui met au premier plan la libération des femmes, dont les hommes ne sont pas exclus. Une femme d’aujourd’hui qui a pensé pour l’avenir des jeunes générations. Et si Antoinette était encore plus grande que sa légende ?

Grâce à des éclairages croisés, des souvenirs en rafale, et des témoignages d’ami(e)s d’Antoinette, Jocelyne Sauvard retrace pour la première fois le destin éblouissant de cette créatrice d’exception dont la voix inoubliable nous prend comme la musique ou le récit d’une histoire d’amour.

Feuilleter l'ouvrage…