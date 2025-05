Solitaire Louise

Louise Ackermann (1813-1890) fut, pour ses contemporains, une autrice d’une originalité déconcertante : loin des thèmes sentimentaux qui, au XIXᵉ siècle, échoient aux poétesses, elle a forgé une œuvre à la croisée de la poésie, de la philosophie et de la science, dont le lyrisme exprime une quête ardente de vérité. En résulte une voix unique qui dialogue avec Blaise Pascal et Auguste Comte, refuse les consolations religieuses et pose frontalement la question de l’absurdité de l’existence. Yohann Ringuedé édite pour la collection GF-Flammarion le recueil Poésies philosophiques (1871), ainsi que deux textes autobiographiques, Ma vie et Pensées d’une solitaire, le recueil de jeunesse Premières poésies, ainsi que de nombreux comptes-rendus critiques d’époque. Fabula vous propose de feuilleter le volume…

