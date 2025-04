Colloque international "Quelles nouvelles? Les écrivains naturalistes et la 'course folle à l'information' (1870-1914)"

Les 12 et 13 juin 2025 à la Maison de la recherche de Paris 3 - 4 rue des Irlandais, 75005 Paris

Comité d'organisation : Agathe Castex, Hortense Delair, Valeria Tettamanti, avec la collaboration d'Étienne Boillet

Commité scientifique : Aurélie Barjonet, Marie-Astrid Charlier, Céline Grenaud-Tostain, Aurélien Lorig, Olivier Lumbroso, Jean-Sébastien Macke, Alain Pagès

Appel

https://www.fabula.org/actualites/119774/quelles-nouvelles-les-ecrivains-naturalistes-et-la-course.html

Programme

Jeudi 12 juin

10h -10h30 Accueil

10h30-11h Introduction

11h-12h Que s'est-il passé? Événement et nouvelle

Modération : Aurélien Lorig (Université de Reims)

Anna Kaczmarek-Wiśniewska (Université d’Opole, Pologne) : « "La grande nouvelle" : la loi d’amnistie générale de 1880 dans Le Retour de Jacques Clouard de Paul Alexis et Jacques Damour de Zola »

Edgard Vidal (EHESS) : « Les débats sur les nouvelles (novedades) dans le Rio de la Plata du XIXe siècle (Buenos Aires et Montevideo). Analyse de ce terme dans le théâtre à Montevideo entre 1869 et 1881 »

12h-13h15 Déjeuner

13h15-14h15 De qui parlez-vous? Figures médiatiques

Modération : Etienne Boillet (Université de Poitiers)

Carlotta Contrini (Università di Siena) : « Penser l’"événement Zola" en Italie »

Aditi Khasa (Université Western Ontario) : « De l’ombre à la lumière : Émile Zola dans la presse nord-américaine, entre célébrité et fausses nouvelles »

Pause

14h30-15h30 Qui vous l'a dit? Intermédiaires

Modération : Clive Thomson (Université de Guelph)

Celia Vieira (Université de Maia) : « La professionnalisation de l’écrivain et les enjeux de la remédiation et de la réécriture : les cas de Eduardo de Barros Lobo et de Fialho de Almeida »

Élise Cantiran (Université Catholique de Lyon) : « Le rôle d’intermédiaire, de l’épistolaire à la fiction : fausses nouvelles et malentendus dans les écrits de Zola »

Pause

15h45-17h30 Table ronde : didactique des affaires criminelles

Modération: Olivier Lumbroso (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

Mado Monnereau (docteure et professeure certifiée, Académie de Nantes)

Alina Gonzalez (Université de Poitiers / INSPE de l'Université de Caen Normandie) avec Lara Barbaud et Manon Drouineau, étudiantes en M1 MEEF PE à l'INSPE de Poitiers : "Quelles nouvelles d'Émile et d'Alfred? Expérience de co-conception participative d'un jeu vidéo"

Vendredi 13 juin

10h30-12h Comment l’avez-vous appris ? Genres et supports

Modération : Alain Pagès (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Gabriella Alfieri (Università di Catania) : « 'Chiacchiere stampate (bavardages imprimés)' : 'faits notables' et événements, de l'information à la représentation consciencieuse dans l'écriture narrative de Giovanni Verga »

Clémence Bouin (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « Zola et la rumeur : enquête sur l’information officieuse à la fin du XIXe siècle »

Gabrielle Hirchwald et Jean-Sébastien Macke (Université de Lorraine, CNRS, ATILF et Centre d'étude sur Zola et le naturalisme, ITEM/CNRS-ENS) : « Interviews nécrologiques en régime naturaliste »

12h-13h30 Déjeuner

13h30-15h En êtes vous sûr.e? Déformation et désinformation

Modération : Aurélie Barjonet (Université de Lille)

Michael Rosenfeld (Research Foundation – Flanders / VUB) : « Nouvelles sensationnelles et fake news autour de l’affaire Gélinier-Touzard de 1873 »

Serge Rolet (Université de Lille) : « La nouvelle comme événement : à propos de Bezdna (Le Gouffre) de Leonid Andreïev »

Nicholas White (University of Cambridge) : « La médiatisation des événements de 1870 : Neuville, Zola et Les Dernières Cartouches »

15h-15h15 Pause

15h15-17h Table ronde Journalisme et vérité

Modération : Adeline Wrona (Sorbonne Université)

Marie-Astrid Charlier (Université de Montpellier Paul-Valéry / IUF)

Doan Bui (écrivaine, réalisatrice, journaliste lauréate du prix Albert Londres)

Alfred de Montesquiou (auteur-réalisateur, enseignant, journaliste lauréat du prix Albert Londres)

17h-17h30 Conclusion

Pour obtenir un lien de connexion, écrivez-nous : nouvellesnaturalistes@gmail.com