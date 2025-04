Le cas Lambert. Lancement de l'ouvrage

C’est au BAL que les éditions Le Lampadaire feront le lancement de leur dernière parution, Le cas Lambert, mercredi 30 avril à 19h, 6 impasse de la défense 75018 Paris, avec Sophie Saulnier, éditrice et directrice de la publication et Louise Lambrichs, écrivain.

Le cas Lambert est une réédition du Louis Lambert de Balzac, un texte peu connu du grand public, mais considéré par les balzaciens comme une de ses oeuvres les plus importantes. Le roman est suivi d’études composées à partir de documents-textes et de documents-images (archives puisées dans les écrits et images produits par des médecins aliénistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle) et d’analyses littéraires dites interpolées.

Le thème traité est la folie: Balzac raconte la vie de Louis Lambert (enfant précoce qui évolue vers la démence), et se demande ce qui différencie le génie de la folie ; les médecins aliénistes cherchent les signes extérieurs de la folie et commandent des portraits des malades mentaux dont ils ont la charge.

L’ouvrage reprend les démarches de l’art archiviste.

Pour en savoir plus sur l'ouvrage : http://le-lampadaire.org

Pour assister à l'événement: https://forms.gle/j9yMckRgAfHPemyk6