Éric Neuhoff, Lettre ouverte à François Truffaut

Truffaut est toujours là. Avec Sautet, il est devenu le mètre-étalon du cinéma français. Qui l’eût cru ? Pour lui, pas de purgatoire. Ses films nous parlent d’un temps où la liberté, le romanesque, défilaient en 24 images-seconde. Truffaut, oui, nous manque, sa voix, ses cravates en tricot. Des tonnes de livres lui ont été consacrés. Ils n’ont pas réussi à nous en dégoûter. Celui que vous tenez entre les mains était épuisé. Il reparaît sous une nouvelle couverture et avec une nouvelle introduction. Au cinéma, on appelle ça une reprise. Truffaut aux oubliettes ? Ça n’est pas demain la veille. 40 ans après sa mort, il est plus jeune que tous ses successeurs. Il restera éternellement l’homme d’à côté. » — Éric Neuhoff