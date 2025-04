Alice Ceresa, Petit dictionnaire de l’inégalité féminine

Texte original établi par Tatiana Crivelli. Traduit de l’italien par Renato Weber

Ce Petit dictionnaire a été écrit à partir des années 1970 et se compose d’une cinquantaine d’entrées. Alice Ceresa resémantise une partie de notre vocabulaire quotidien pour proposer une vision philosophique et surtout organique du féminin. Elle repense non seulement des termes du champ sémantique du féminisme mais redéfinit aussi la biologie, la religion ou la littérature.

En s’emparant avec beaucoup d’originalité de la forme du dictionnaire, elle invente une structure à son image: libre et percutante. Sa prose est furieuse et son ton d’une ironie mordante. Parce qu’elle réfléchit le monde différemment, Ceresa nous invite à le remettre à notre tour en question.

Publiée à titre posthume, cette œuvre audacieuse est traduite pour la première fois en français.

«Le Petit dictionnaire de l’inégalité féminine propose — le titre l’indique — un extrait alphabétique impitoyable et très ordonné reflétant, à travers l’exemple de la figure féminine, le manque de naturel grotesque vers lequel la société moderne a évolué.» – Tatiana Crivelli

Alice Ceresa (Bâle, 1923-Rome, 2001) est une écrivaine suisse d’origine tessinoise. Dès 1950 elle vit à Rome où elle travaille comme journaliste, consultante éditoriale et traductrice. Elle publie en 1967 La Figlia prodiga qui remporte le prix Viareggio puis La morte del padre (1979) et Bambine (1990). Ses écrits explorent principalement «la vie au féminin» et les dynamiques familiales.