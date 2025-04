LA COMÉDIE-FRANÇAISE RACONTÉE PAR SES PUBLICS

Colloque international

Paris, 6 et 7 mai 2025

Comédie-Française et Institut national d’histoire de l’art

Inscription gratuite et obligatoire : service.educatif@comedie-francaise.org

Indiquer les demi-journées (6 matin/ 6 après-midi / 7 matin / 7 après-midi)

Comité d’organisation :

Florence Naugrette et Sophie Marchand (Sorbonne Université), Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre), Sara Harvey (University of Victoria), Charline Granger (CNRS/IRCL) Sylvaine Guyot (New York University), Agathe Giraud (Université d’Artois) et Louis-Gilles Pairault (Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française).

—

6 mai 2025

Comédie-Française (1 place Colette, 75001 Paris), salle Mounet-Sully

9 h : Ouverture des portes (entrée par le péristyle)

9 h 15 : Accueil-café

9 h 30 : Mot de bienvenue d’Éric RUF

Session 1 : Publics du XVIIIe siècle

10 h. Sophie Marchand (SU) : « Les publics de la Comédie-Française au XVIIIe siècle : sources et méthodes pour un renouveau historiographique ».

10 h 20. Ilaria Lepore (Roma, La Sapienza) : « Le public de la Comédie-Française sous la Régence ».

10 h 40. Annick Chekroun (Paris Nanterre) : « La construction d’une stature de vedette par ses publics : le cas de Mlle Dumesnil ».

Session 2 : Publics des XIXe et XXe siècles

11 h 30. Émilie Gauthier (SU) : « Les publics de la salle Richelieu à l’époque romantique ».

11 h 50. Anne Jérôme (ENSSIB) : « Le public de la Comédie-Française pendant la Première Guerre Mondiale »

Session 3 : Publics contemporains

14 h 00 Aurélien Djakouane et Pascal Vallet (Paris Nanterre) : « Retour sur l’analyse des publics de la Comédie-Française par Jean-Michel Guy (1997) et comparaison des résultats avec ceux de l’enquête portant sur le public de l’Odéon ».

15 h Table ronde : « Les publics de la Comédie-Française aujourd’hui : essai de typologie » : Marine Jubin (service éducatif), Anne Marret (secrétaire générale), Louis-Gilles Pairault (conservateur-archiviste) (Comédie-Française).

16 h Lecture de témoignages de spectateurs (XXe-XXIe siècles) par Coraly Zahonero (sociétaire).

19 h 30 Théâtre de la Cité Internationale

Spectacle "À la pluralité des voix. Quand les comédiens du Roi inventaient la Comédie-Française",

conception Charline Granger et Tiphaine Karsenti, mise en scène Agnès Bourgeois.

—

Réservation (gratuite) : https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?kld=pluralite

7 mai 2025

Institut national d’histoire de l’art (2 rue Vivienne, 75002), Salle Vasari

9 h 30 – 17 h

9 h 15 Accueil-café

Session 4 : Les publics révélés par les archives

9 h 30 Charlotte Bouteille (Paris Nanterre) : « Amateurs, mauvais payeurs, invités… : figures et expériences de spectateurs et de spectatrices d’après les « journaux des dettes » de la Comédie-Française (1742-1759) ».

9 h 50 Soline Aureille (SU) : « Les spectateurs bénéficiant de places gratuites au XIXe siècle »

10h 10 Juliette Porcher (SU) : « Les publics sous l’administration d’Émile Perrin et de Jules Claretie, d'après les procès-verbaux des comités (1871-1913) »

Session 5 : Voix des publics

11 h 00 Chiara Guillot (SU) : « Public faiseur de public : la presse dans la salle de la Comédie-Française (1815-1914) ».

11 h 20 Diane Sauvau (Université de Strasbourg) : « Voilà, je t’assure, la pièce mot pour mot » : les voix des spectatrices de la Comédie-Française au XVIIIe siècle, de l’amatrice de théâtre à l’autrice ».

Session 6. Contrôle des publics

14 h Sabine Chaouche : « Imaginaire économique du public et politique des « remises » à la Comédie-Française (XVIIIe siècle) ».

14 h 20 Thomas Finn (Ohio Northern University) : « La militarisation de la Comédie-Française (XVIIIe siècle) ».

14 h 40 Jeffrey Ravel (MIT) : « Discipliner et divertir : des soldats sur la scène de la Comédie-Française, 1758-1793 ».

16 h Lecture de témoignages de spectateurs (XVIIe-XIXe siècles) par Gilles David (sociétaire)