Matrimoine et transmission de la culture littéraire (séminaire du réseau PatrimoniaLitté)

Le séminaire du réseau PatrimoniaLitté se termine cette année par une nouvelle session consacrée au matrimoine.

Pour recevoir le lien de connexion, merci d'indiquer votre adresse mail via le sondage suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvYi5uIzVIgAUhBzoPNw1rflCehc9mrPu6Kl_qDeNzlvHaHw/viewform?usp=header

Mardi 29 avril (16h-18h), en ligne : Genre et réception des oeuvres

« Genre et réception : imbrications et conflits entre enjeux politiques, épistémologiques et historiographiques de la constitution d’un “matrimoine” littéraire » :

Aurore Turbiau (UNIL, CIEL)

Camille Islert (ENS de Lyon)

Mardi 27 mai (16h-18h), en ligne : Construire le matrimoine

Camille de Singly (Ecole d’enseignement supérieure de BordeauX – EBABX), « Construire un matrimoine de la BD »

Emilie Roudot (à confirmer) (Nantes Université), « Rééditer des écrivaines invisibilisées »

Programme complet du séminaire et de la journée "Historiennes et critiques de la littérature" organisée le 2 avril : https://respalitt.hypotheses.org/seminaire-de-recherche